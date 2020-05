La malbouffe favoriserait la maladie de Crohn.

Des chercheurs de l'Institute for Biomedical Sciences de l'Université de l'Etat de Géorgie aux Etats-Unis ont pris en compte des données concernant 103.789 participants âgés de 18 à 85 ans dans le cadre d'un vaste sondage mené en 2015. Ce sondage avait permis d'évaluer la consommation de 26 aliments au cours du mois précédent, allant d'aliments sains comme le riz complet, les céréales complètes, les fruits et les légumes à la malbouffe comme les bonbons, les sodas ou la viande industrielle.

Des chercheurs américains ont trouvé qu'une alimentation peu équilibrée pouvait avoir un lien avec le développement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), ces inflammations chroniques de l'appareil digestif qui comprennent deux types de maladies : la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, qui est peut-être plus connue.

Bannir le fast-food, privilégier les légumes

Leurs résultats, repris dans la revue PLOS One, ont montré que la malbouffe était fréquemment consommée par les participants atteints d'inflammations de l'appareil digestif.

Les scientifiques ont noté que les frites, le fromage et les cookies étaient consommés par un grand nombre de personnes atteintes de cette maladie, plus que chez les participants en bonne santé. Les personnes atteintes d'inflammation chronique de l'appareil digestif (MICI) étaient aussi plus susceptibles de boire une quantité plus faible de jus de fruit (100% naturel).

La consommation de frites, de soda et de boissons énergétiques était aussi considérablement associée à la probabilité de souffrir de MICI.

En revanche, en augmentant la consommation de certains aliments, comme les légumes, ils abaissaient leur probabilité de souffrir d'inflammations chroniques de l'appareil digestif.

La maladie de Crohn touche trois millions d'adultes américains. C'est dans les pays industrialisés qu'elle est la plus fréquente. En France, cette maladie touche près d'une personne sur 1.000.