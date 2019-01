La maladie d'Alzheimer peut être dépistée en analysant la qualité du sommeil

Des chercheurs de l'Université de Washington à Saint Louis aux Etats-Unis ont découvert que les personnes âgées qui avaient un sommeil moins profond présentaient un niveau plus élevé de protéine "tau", présente en quantité importante chez les personnes atteintes d'Alzheimer.

Les changements cérébraux qui conduisent à la maladie d'Alzheimer se développent lentement et de manière peu visible et silencieuse. La maladie peut apparaître 20 ans avant qu'une personne ne déclare des signes visibles. Une fois la maladie installée, des nœuds de tau apparaissent, s'ensuit alors une atrophie des zones cérébrales clés.

Une nouvelle étude suggère qu'une mauvaise qualité de sommeil à un âge avancé pourrait être un signal d'alarme concernant la détérioration de l'état de santé du cerveau.

Pour parvenir à de tels résultats, les chercheurs ont étudié 119 personnes âgées de 60 ans et plus. 80% d'entre elles présentaient une santé cognitive dite normale, les 20% restants étaient très légèrement atteints par la maladie d'Alzheimer.



Les participants ont reçu un moniteur portable qu'ils devaient fixer à leur front tous les soirs afin que les chercheurs analysent les ondes cérébrales durant leur sommeil. En parallèle, les participants devaient tenir un journal où ils notaient leur état de fatigue, les siestes qu'ils faisaient et leurs heures de sommeil.



Les chercheurs ont également mesuré le taux de protéine tau et de protéine "béta amyloïde" dans le cerveau. 38 participants ont subi une scintigraphie cérébrale pour rechercher les deux protéines, et 104 personnes ont subi une ponction lombaire.

Les scientifiques se sont aperçus après comparaison des résultats de l'étude que la diminution du sommeil à ondes lentes coïncidait avec des niveaux plus élevés de tau et de béta amyloïde.

L'étude suggère que c'est la qualité de sommeil et pas la quantité de sommeil qui impacte sur le taux de tau dans le cerveau. Plusieurs participants dormaient davantage la nuit et faisaient des siestes le jour, mais avaient un sommeil de moins bonne qualité, donc une présence accrue de protéine tau dans le cerveau.



Ces résultats révèlent que la maladie d'Alzheimer peut être dépistée suffisamment à l'avance en surveillant la qualité du sommeil d'une personne.