La machine à coudre redevient tendance à la faveur du coronavirus.

Olivier Bruynincx, qui gère depuis 2014 la PME familiale dans le centre de la commune d’Ixelles, fait partie de ces rares entrepreneurs pour lequel la pandémie a entraîné un regain d’activité . Au point, dit-il, de le faire travailler "sept jours sur sept, quasiment jour et nuit pour réparer les machines à coudre ", une expertise ayant permis à son enseigne de devenir l’une des plus réputées du secteur à Bruxelles.

Les vieilles machines reprennent du service

A la mi-mars, quand les mesures de confinement sont décrétées en Belgique et les commerces contraints de baisser le rideau, "c’était d’abord un peu la panique évidemment, on était dans l’inconnu", raconte ce commerçant âgé de 41 ans. Mais "on a continué de répondre au téléphone et très vite, on a eu beaucoup de demandes pour les réparations", enchaîne-t-il,

"Beaucoup de gens ont ressorti leur vieille machine pour commencer à coudre des masques."

Dans ce contexte, "c’était très difficile de dire non. J’ai accéléré mes délais de 15 à 3-4 jours pour les aider au plus vite".

Quant à la demande en élastiques, indispensables pour la confection des masques, il n’arrive pas à suivre. "Sans exagérer, j’avais 40 ou 50 coups de fil par jour rien que pour me demander des élastiques. C’est un article qu’on ne vend jamais en général, peut-être 10 mètres par an. Et là, j’aurais pu en vendre des kilomètres et des kilomètres…"