La ghréline, l'hormone qui stimule l'appétit

Les vacances de Noël, c'est le moment cocooning idéal : on se retrouve en famille, on s'offre des cadeaux, on mange bien et beaucoup...

Parfois peut-être un peu trop! C'est parce qu'il est tellement difficile de résister à tous ces merveilleux plats! Un des facteurs responsables de cette envie de manger est une hormone, la Ghréline, se trouvant dans l'estomac.

La ghréline est une hormone digestive qui ouvre l'appétit. Lorsque l'on voit un aliment, la ghréline stimule la dopamine.

Une fois cette dernière actionnée, elle va nous envoyer des signaux pour que l'on mange cet aliment avec plaisir, et que l'on ressente un sentiment de récompense et de bien-être.

Ce sont de précédentes études qui ont prouvé que l'action de la dopamine, neurotransmetteur responsable de la sensation de plaisir, était provoquée par la ghréline.

Une nouvelle étude canadienne montre que cette hormone nous rend aussi plus vulnérables aux odeurs de nourriture. Pour en arriver à de tels résultats, une équipe de recherche de l'université McGill à Montréal a injecté un liquide composé soit d'eau et de sel, soit de Ghréline à 38 sujets. Les scientifiques les ont ensuite exposés à différentes odeurs alimentaires et non alimentaires, tout en leur montrant des images d'objets choisis au hasard.



A l'aide de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), les scientifiques ont analysé les zones du cerveau en activité lorsque les sujets regardaient les images et recevaient les odeurs.



Après analyse des tests, l'équipe de recherche a réalisé que lorsque les personnes ayant eu une injection de ghréline recevaient une image alimentaire, mais avec une odeur non alimentaire, l'effet de récompense ne se mettait pas en place et la dopamine n'était pas produite. En revanche, lorsqu'une image d'aliment était accompagnée d'une odeur d'aliment, la dopamine était produite.



Les chercheurs ont ainsi pu conclure que ce n'est pas uniquement la vue des aliments qui donne envie de les manger mais aussi leur odeur, la responsable de cette envie irrépressible étant la ghréline.