La firme canadienne Tilray, pionnière du cannabis thérapeutique, nous a ouvert les portes de son usine au Portugal

A peine passé les portes du grillage, de puissants effluves de cannabis s’échappent et parviennent jusqu’à nos narines, dans le bus qui nous emmène à l’usine. Le site de Tilray Portugal compte 200 employés et s’étend sur 2,4 hectares, avec des zones de culture extérieures et intérieures. Inauguré en 2019, ce bâtiment abrite également un laboratoire de fabrication, une zone d’emballage, ainsi qu’un hangar pour stocker les produits en vrac prêts à l’envoi.

Extraits du THC (tétrahydrocannabinol) et du CBD (cannabidiol), deux principes actifs de la marijuana, le cannabis thérapeutique est administré pour soulager les douleurs chroniques liées à certaines maladies (cancer, épilepsie, sclérose en plaques) lorsque les traitements classiques échouent. On peut le prendre sous forme de fleurs séchées ou d’extraits d’huile buvables.

Des règles d’hygiène très strictes, similaires à celles d’un bloc opératoire

Quiconque souhaite entrer dans la partie de l’usine réservée à la culture des plantes devra se plier à des consignes de sécurité et d’hygiène très strictes : couvre-chaussures, blouse, masque et charlotte sont de rigueur. "On s’habille intégralement pour ne pas transmettre de germes aux plantes, qui sont très fragiles. Il faut éviter les risques de contamination d’une serre à l’autre, car cela pourrait compromettre l’ensemble de la production. On couvre les cheveux, la bouche avec un masque, les chaussures et on porte des gants. C’est un peu comme entrer dans le bloc opératoire d’un hôpital", résume Alfredo Wheel, agronome employé dans l’usine de Tilray depuis deux mois et demi.

Une fois revêtus de cet équipement, on peut pénétrer dans la serre. A travers une immense baie vitrée, on peut admirer des rangées de milliers de plantes d’un vert étincelant, amplifié par le reflet du soleil. Des horticultrices et horticulteurs patientent devant une porte automatique, attendant leur tour pour passer de l’autre côté de la vitre. Dans la serre, plusieurs variétés de plantes se côtoient à différentes étapes de maturation. Ici, l’odeur de cannabis- si prononcée aux abords de l’usine- se fait plus discrète.