La fibrillation atriale pourrait entraîner un risque accru de démence

Des chercheurs ont montré que la fibrillation atriale (FA), le plus fréquent des troubles cardiaques, qui entraîne des battements de cœur rapides et irréguliers, semble être liée à un risque accru de démence et ce, même chez les personnes sans antécédents d'attaque.

Cette vaste étude, menée par des chercheurs du Yonsei University College of Medicine de Séoul (Corée du Sud), a suivi 262.611 personnes de 60 ans et plus, sans symptômes de FA ni de démence en 2004. Les participants ont ensuite bénéficié d'un suivi jusqu'en 2013.

Les résultats montrent que les personnes qui ont développé une fibrillation atriale au cours du suivi enregistraient un risque accru de 50% de développer par ailleurs une démence.

Cette augmentation du risque restait même lorsque les chercheurs avaient retiré les participants ayant souffert d'attaques de leurs calculs.

"Cela signifie que, parmi la population générale, 1,4 personnes supplémentaires sur 100 développerait une forme de démence si une fibrillation atriale était diagnostiquée. Ce risque apparaissait chez les personnes âgées de moins et de plus de 70 ans", a commenté l'auteur, le professeur Boyoung Joung.

La fibrillation atriale augmentait aussi le risque de maladie d'Alzheimer de 30% et doublait le risque de démence vasculaire.

La bonne nouvelle cependant vient du fait que les chercheurs ont trouvé que les patients atteints de FA qui prenaient des anticoagulants oraux pour prévenir les caillots, enregistraient un recul de 40% du risque de démence en comparaison avec les patients sans traitement.

La fibrillation atriale, parfois appelée arythmie, est le plus fréquent des troubles cardiaques. Les risques de développer cette maladie augmentent avec l'âge. Plus de la moitié des personnes souffrant de cette maladie sont âgées de plus de 80 ans. Parmi les symptômes de la FA, on note des douleurs de poitrine, des palpitations cardiaques inhabituelles, de la fatigue, des vertiges et des essoufflements. La maladie augmente par ailleurs le risque d'attaque et d'autres troubles médicaux.

Les chercheurs notent qu'ils ont réalisé la plus vaste étude à ce jour chez les personnes de plus de 60 ans. C'est aussi celle qui affiche le plus long suivi, avec en moyenne plus de six années.

"Avec ces importants chiffres, nous pouvons être sûrs de nos résultats", a noté le co-auteur, le professeur Gregory Lip. "Nous pensons que nos résultats peuvent aussi s'appliquer à d'autres populations, du fait qu'elles confirment des résultats similaires et un lien entre fibrillation atriale et démence dans des études menées en Occident et dans des pays européens."