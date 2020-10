La différence entre allergie alimentaire et intolérance alimentaire

Les allergies alimentaires sont de plus en plus courantes dans le monde depuis 50 ans. Les scientifiques se demandent pourquoi et établissent des hypothèses sur les origines de cette augmentation.

Quand je suis née, je n’étais allergique à rien. Puis, au fur et à mesure, j’ai développé des allergies alimentaires. Sans aller jusqu’à l’anaphylaxie, je ne mange presque plus de melon ni de cerise, qui me grattent la gorge et m’empêchent de respirer normalement. Une amie me disait, il y a quelques années, qu’elle pensait que les kiwis, ça gratte la bouche, que c’est normal pour ce fruit d’avoir cet effet-là, jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’elle y est en fait allergique.

Mais est-ce une réelle allergie ou une intolérance alimentaire ?