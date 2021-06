La corde à sauter : simple et efficace pour perdre du poids !

Peu coûteuse, pratique et efficace, la corde à sauter attire de plus en plus les sportifs, débutants ou confirmés.

Cette pratique pratiquée aussi bien dans les salles de sports qu'à l'extérieur ou chez soi a la cote sur Instagram où le hashtag #cordeasauter cumule plus de 52.000 publications.

La corde à sauter s'exporte des cours de récré pour devenir un programme sportif et comme le souligne Manzul, elle fait partie des équipements sportifs à avoir chez soi. Et c'est sans doute l'un des exercices les plus complets pour travailler l'ensemble du corps, la puissance, mais aussi pour améliorer son cardio et brûler des calories. Mais attention, cet exercice est déconseillé aux personnes souffrant de douleurs aux articulations ou de problèmes cardiaques.