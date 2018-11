La communauté lesbienne, gay et bi consomme plus d'opioïdes que les autres

Une nouvelle étude montre que les personnes qui s'identifient comme lesbiennes, gay, ou bisexuelles sont plus susceptibles d'abuser des opioïdes que les personnes qui s'identifient comme hétérosexuelles.

L'étude, menée par des chercheurs de la New York University School of Medicine aux Etats-Unis et publiée dans l'American Journal of Preventive Medecine, estime que 5% des femmes et des hommes s'identifiant comme hétérosexuels ont pris des opioïdes au cours de l'année écoulée, contre 9% pour les personnes s'identifiant comme gay ou lesbiennes ou 12% pour les personnes s'identifiant comme bisexuelles.

Les chercheurs se sont appuyés sur les résultats d'un échantillon de 42.802 participants, issus de l'enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé (NSDUH) de 2015. Ces derniers ont été interrogés sur leur orientation sexuelle et sur leur consommation d'opioïdes durant l'année passée.

D'après les recherches, les personnes qui s'identifient comme gay, lesbiennes ou bisexuelles ont plus de risques de devenir dépendantes à la drogue et de contracter des maladies en lien avec cette prise excessive de drogue.

D'après les résultats de cette étude, les femmes qui s'identifient comme bisexuelles sont deux fois plus susceptibles d'abuser des opioïdes.

Pour les chercheurs, la raison de cette consommation excessive, en particulier chez les femmes bisexuelles, tient au fait qu'elles sont non seulement une minorité au sein de la communauté hétérosexuelle, mais aussi au sein de la communauté lesbienne et gay.

Les chercheurs préconisent une meilleure prévention quant à l'usage des drogues, ainsi qu'un meilleur suivi des personnes ayant fait leur coming out.