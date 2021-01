La cigarette électronique pourrait favoriser le tabagisme quotidien.

Les jeunes qui expérimentent le vapotage avant l'âge de 18 ans seraient trois fois plus susceptibles de fumer des cigarettes quotidiennement à l'âge adulte. C'est ce que révèle une étude menée par des chercheurs américains, qui se sont intéressés à l'évolution de la consommation et de la dépendance au tabac chez les adolescents et jeunes adultes.

Une équipe de chercheurs de l'University of California San Diego Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science a utilisé les données de l'étude Population Assessment of Tobacco and Health (PATH), qui s'est intéressée à l'usage du tabac et ses effets sur la santé à partir d'un échantillon national représentatif d'Américains âgés de 12 à 24 ans entre 2013 et 2014.

Les participants ont été réinterrogés chaque année pendant quatre ans pour déterminer si l'expérimentation de 12 produits du tabac, dont l'e-cigarette, avait un impact à terme sur le tabagisme quotidien.