La cigarette électronique impacterait aussi les yeux

Selon une nouvelle étude américaine, le vapotage entraînerait des effets néfastes sur les yeux. En cause, plusieurs produits présents dans les arômes et les solvants des cigarettes électroniques.

La composition du liquide contenu dans une cigarette électronique est loin d'être anodine. "Ces appareils contiennent des produits chimiques cancérigènes, des polluants atmosphériques et des métaux lourds", constatent des chercheurs américains dans la revue International Journal of Ophthalmology. "Le but de cet article est de faire la lumière sur les effets connus du vapotage sur le milieu oculaire", continuent les auteurs de l'étude.

Pour mener à bien la recherche, les spécialistes ont recueilli leurs informations auprès de plus d'un million de personnes entre 2016 et 2018. Les participants devaient communiquer sur leurs déficiences visuelles et la fréquence d'utilisation de la cigarette électronique.

Résultats ? Deux composants chimiques peuvent perturber le film de larmes qui protège la partie de l'œil en contact avec l'extérieur.

De plus, la couche lipidique qui protège les larmes de l'évaporation peut être endommagée par les arômes de vapotage. Les chercheurs notent que la nicotine peut interférer avec la vision rétinienne adaptée à la lumière. "Les explosions liées au vapotage, bien qu'imprévisibles, peuvent également entraîner une diminution de l'acuité visuelle ainsi qu'un traumatisme oculaire à long terme", conclut l'étude.