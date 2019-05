La capacité à détecter l'odeur de café pourrait aider à lutter contre l'addiction au tabac ou au cannabis

Plus on ressent l'envie de boire du café, plus on serait apte à en détecter les arômes, dévoile une étude. Les chercheurs voient dans cette découverte une nouvelle piste de thérapie à explorer pour lutter contre certaines addictions.

Cette nouvelle étude publiée dans Experimental and Clinical Psychopharmacology montre que non seulement les amateurs de café seraient plus sensibles à son arôme, mais que leur capacité à le sentir dépendrait de leur degré d'envie. "Nous avons également constaté que les gros consommateurs de café étaient capables de détecter l'odeur d'un produit chimique fortement dilué dans du café. Plus ils désiraient consommer de la caféine, meilleur était leur odorat pour le café", explique le Dr Lorenzo Stafford, expert olfactif au Département de psychologie de l'Université de Portsmouth.





Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont réalisé deux expériences. Dans la première, 62 hommes et femmes ont été répartis selon leur consommation de caféine: inexistante, modérée (70 à 250 mg, soit 1 à 3,5 tasses de café instantané par jour) ou importante (300 mg, soit 4 tasses ou plus de café instantané par jour). Chaque participant avait les yeux bandés et a dû différencier de très petites quantités d'arômes de café.

Ceux qui buvaient le plus de café étaient capables d'identifier le café à des concentrations plus faibles et étaient plus rapides à identifier l'odeur.

Dans le deuxième test, 32 personnes n'ayant pas participé à la première expérience ont été réparties entre celles qui boivent du café et celles qui n'en boivent pas. Elles ont ensuite pris part au même test de détection des odeurs de café. Encore une fois, les résultats ont montré que les consommateurs de caféine étaient plus sensibles à l'odeur du café.

Lutter contre les addictions au cannabis et au tabac

Ces découvertes s'avèrent encourageantes dans la mesure où elles pourraient ouvrir la porte à de nouvelles façons d'utiliser la thérapie par aversion pour traiter les personnes dépendantes aux substances odorantes, telles que le tabac ou le cannabis.

"Nous savons depuis un certain temps que les odeurs peuvent déclencher l'envie de consommer mais nous montrons ici qu'avec une drogue psychoactive comme la caféine, qui crée une légère dépendance, cette envie pourrait être liée à une capacité accrue de détecter cette substance", développe le Dr Stafford.

Le lien entre odeurs et addictions a été déjà été prouvé à plusieurs reprises. En avril dernier, une étude américaine parue dans le Journal of Abnormal Psychology a par exemple démontré que le fait de sentir des parfums agréables pouvait couper l'envie de fumer.