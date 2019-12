L'usage du smartphone a augmenté le nombre de blessures au niveau de la tête et du cou en 20 ans.

Or ce manque de concentration peut s'avérer dangereux et provoquer des accidents .

30% des accidents se produisent en marchant dans la rue

Aux Etats-Unis, 2.501 patients âgés de 13 à 29 ans ont été victimes d'accidents, de blessures à la tête et à la nuque liés à l'usage de smartphone entre 1998 et 2017, montre une nouvelle étude américaine publiée dans la revue JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery. Les blessures comprenaient des coupures, des ecchymoses, des écorchures, des abrasions et des blessures internes, en particulier autour des yeux et du nez. Plus de 41% des accidents se sont produits à domicile et étaient mineurs, nécessitant peu ou aucun traitement.

Environ 50% étaient attribuables à la distraction au volant et 30% au fait de marcher dans la rue le nez plongé dans son smartphone.

Les enfants de moins de 13 ans étaient beaucoup plus susceptibles de subir une blessure mécanique, comme l'explosion d'une batterie de gsm.