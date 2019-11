L'OMS "préqualifie" un premier vaccin contre Ebola.

Procédure accélérée

L'OMS a indiqué dans un communiqué avoir "préqualifié mardi pour la première fois un vaccin Ebola, une étape cruciale qui permettra d'accélérer son homologation, son accès et son déploiement dans les pays les plus exposés aux épidémies d'Ebola". Ce processus de préqualification vaccinale, "ouvrant la voie à son utilisation dans les pays à haut risque", est le plus rapide jamais mené par l'OMS.

L'annonce fait suite à la décision prise lundi par la Commission européenne d'autoriser la mise sur le marché de ce vaccin fabriqué par le laboratoire américain Merck Sharpe and Dohme (MSD), sous le nom commercial d'Ervebo. Le 18 octobre, l'Agence européenne du médicament (EMA) avait déjà accordé son feu vert.