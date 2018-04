L'exposition à long terme à la pollution de l'air accroît le risque d'asthme

L'exposition à long terme à des niveaux élevés de pollution atmosphérique et à l'ozone augmente significativement le risque de symptômes ou de crises d'asthme, indique une nouvelle étude menée par des chercheurs français de l'Inserm.

L'étude a cherché a évaluer les effets à long terme d'une forte exposition aux particules fines émises par le trafic routier ainsi qu'à l'ozone, y compris chez des adultes qui ne faisaient pas d'asthme.

Pour ce faire, des chercheurs français de l'Inserm ont relevé les niveaux de pollution de l'air au domicile de 608 individus âgés en moyenne de 43 ans, issus de l'étude EGEA (Étude épidémiologique des facteurs Génétiques et Environnementaux de l'Asthme, l'atopie et l'hyperréactivité bronchique) réalisée dans 5 villes françaises (Paris, Lyon, Marseille, Montpellier et Grenoble).

Parmi eux, 240 avaient de l'asthme accompagné de symptômes respiratoires, des crises d'asthme ou avaient pris plus de médicaments au cours de l'année précédente.

Les chercheurs ont étudié "les associations entre les expositions à long terme à la pollution de l'air extérieur, les concentrations 8 -iso expirés et l'asthme actuel ", explique l'étude menée par Anaïs Havet, chercheuse à l'Inserm (Institut français de Santé et la Recherche Médicale).

Ces 8-isoprostanes (8-iso) mesurés dans l'air expiré par les participants sont des marqueurs de dommages des tissus pulmonaires pouvant conduire à des troubles respiratoires "en augmentant la production de mucus et la contractions des muscles dans les voies aériennes", selon les auteurs de l'étude.

L'étude montre également des concentrations élevés de 8-isoprostanes chez les participants non asthmatiques en raison de l'exposition aux particules fines.

"Nous pensons que les 8-iso constituent un marqueur lié à un des mécanismes biologiques sous-jacents par lesquels la pollution de l'air extérieur augmente le risque de déclencher des symptômes d'asthme, des crises d'asthme ou le recours à des médicaments", explique Anais Havet.

Bien qu'inférieurs au taux de pollutions des villes asiatiques ou sud-américaine, les niveaux de pollution atmosphérique identifiés en Europe sont toujours trop élevés pour préserver la santé des poumons, concluent les auteurs de l'études.

Les travaux sont publiés (en anglais) dans l'European Respiratory Journal.