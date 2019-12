Alors qu'une partie des enfants étaient placés dans un groupe d'exercices sportifs (corde à sauter, jeu du chat et de la souris pendant 40 minutes), un groupe d'enfants témoins s'adonnaient à des activités plus sédentaires comme du bricolage, de la musique et des jeux de plateau.

Cette étude, menée par des chercheurs des universités américaines d'Augusta et de Géorgie, a pris en compte 175 garçons et filles âgés de huit à onze ans.

Santé cardiovasculaire multipliée par deux

L'exercice régulier améliorerait la santé cardiovasculaire des enfants en surpoids. - © Purdue9394 - Getty Images/iStockphoto

Leurs résultats, relayés par l'International Journal of Obesity, ont montré qu'après avoir suivi un programme de huit mois, les enfants qui avaient été assignés au groupe d'exercices sportifs enregistraient une amélioration doublée des mesures de santé cardiovasculaire comme le taux de bon cholestérol, la santé cardiaque et les taux de graisse corporelle, en comparaison avec le groupe témoin.

"Ils pouvaient faire plus, ils respiraient mieux et leur rythme cardiaque était abaissé lorsqu'ils se donnaient à fond", a expliqué l'auteur, Catherine Davis.

En revanche, aucun signe d'amélioration d'autres mesures clés comme la tension, la résistance à l'insuline, rigidité artérielle, qui est un indicateur précoce de risque cardiovasculaire. Les enfants du groupe sportif ne perdaient pas de poids, ils ne réduisaient pas non plus leur IMC ni leur tour de taille, ce qui s'explique par le fait qu'ils transformaient leurs graisses en muscles, une réponse physiologique positive. "Avec l'exercice, on permet à son corps de se développer de manière plus saine", a noté le professeur Davis.