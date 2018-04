L'exercice réduit la survenue de maladies cardiaques même dans les familles à risques

Faire régulièrement de l'exercice pourrait réduire le risque de maladies cardiovasculaires, même chez les personnes ayant d'importants antécédents génétiques, à en croire de nouvelles recherches américaines.

Des chercheurs de la Stanford University School of Medicine et de l'Uppsala University suédoise ont pris en compte des données concernant 482.702 Britanniques âgés de 40 à 69 ans. C'est l'une des plus vastes études observationnelles menées à ce jour sur la forme physique et les maladies cardiaques.

Pour évaluer leurs niveaux de forme physique et d'activité, les participants ont subi des tests de préhension et de vélo en salle, mais ils ont aussi répondu à des questionnaires sur leurs niveaux d'activité et ont porté des accéléromètres au poignet sur une période de sept jours.

Les chercheurs ont aussi pris en compte les données génétiques de 468.095 des mêmes participants pour évaluer les personnes ayant un risque génétique plus important de maladie coronarienne et de fibrillation atriale (troubles du rythme cardiaque pouvant entraîner des caillots sanguins, des attaques cérébrales ou cardiaques.)

Les résultats ont montré que les personnes dotées de plus de force dans les mains et avant-bras, d'une meilleure santé cardio-respiratoire et d'un niveau supérieur d'activité physique enregistraient un risque réduit de plusieurs maladies cardiovasculaires, dont les crises cardiaques, les AVC, la fibrillation atriale, même si elles avaient une prédisposition génétique aux maladies cardiaques.

Chez les participants ayant un risque génétique intermédiaire, ceux qui avaient une meilleure préhension étaient moins susceptibles (-36%) de développer une maladie coronarienne, et 46% moins susceptibles de développer une fibrillation atriale que les participants ayant le même risque génétique mais avec une préhension moindre.

Chez les participants au risque génétique le plus fort, ceux qui affichaient une bonne forme cardio-respiratoire voyaient leur risque de maladie coronaire baisser de 49% et de 60% pour la fibrillation atriale en comparaison avec les personnes moins actives.

Même si un lien entre activité physique et santé cardiaque a été établi dans des études précédentes, les effets de l'exercice sur les personnes aux antécédents génétiques de maladies cardiovasculaires sont encore largement méconnus.

"On ne devrait pas abandonner le sport juste parce qu'on a un fort risque génétique de maladie cardiaque", a noté l'auteur Erik Ingelsson. "Et vice versa: même si on a un faible risque génétique, il est cependant nécessaire de faire du sport. (...) C'est un mélange de gènes et d'environnement qui influence la santé."

Le professeur Ingelsson a tenu à préciser que ces recherches ne permettaient pas de montrer quel type de sport ni quelle quantité était bénéfique, et comme les résultats émanent d'une étude observationnelle, "nous ne pouvons assurément pas établir de lien de causalité."

Il ajoute cependant que les résultats sont assez pertinents pour être pris en compte par les professionnels de santé pour encourager les patients à ne pas négliger l'exercice.

Les résultats de ces recherches sont parus (en anglais) dans la revue Circulation.