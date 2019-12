L'exercice physique régulier limite les décès de maladies cardiaques chez les femmes.

Risque de mortalité divisé par 4

Cette étude a examiné la capacité d'exercice et la fonction cardiaque pendant l'exercice sur un tapis de course chez 4.714 femmes adultes âgées en moyenne de 64 ans, dont 80% entre 50 et 75 ans. Ces femmes étaient atteintes d'une coronaropathie (maladie qui peut conduire à l'obstruction des artères) ou susceptibles d'en développer une. Les participantes ont dû s'entraîner sur un tapis de course en augmentant graduellement l'intensité de leurs efforts, jusqu'à épuisement.

Au cours de la période médiane de suivi (4,6 ans), 345 décès cardiovasculaires, 164 décès par cancer et 203 décès liés à d'autres causes ont été recensés parmi ces femmes.

Le taux annuel de mortalité attribuable aux maladies cardiovasculaires était presque 4 fois plus élevé chez les femmes ayant une faible capacité d'exercice.

Le nombre annuel de décès par cancer a plus que doublé (0,9% contre 0,4%) chez les patients dont la capacité d'exercice était faible, et quadruplé pour les morts liées à d'autres causes (1,4% contre 0,3%).