L'exercice physique pourrait réduire les risques du cancer du poumon et du cancer colorectal.

Une étude d'envergure

Dirigée par l'équipe de Catherine Handy Marshall, l'étude a suivi et observé 49.143 adultes âgés de 40 à 70 ans pendant plus de sept ans. Aucun d'entre eux n'était atteint de cancer au début de l'étude. Sur une période de 18 ans (1991-2009), les participants ont été soumis à des tests à l'effort, un examen médical qui consiste à évaluer la santé cardiorespiratoire à partir d'un exercice physique soutenu.

L'objectif était d'en savoir plus sur la relation entre la forme physique et les risques liés au cancer du poumon et au cancer colorectal.

L'incidence du cancer a été obtenue en établissant un lien avec le registre du cancer et la mortalité (toutes causes confondues) de l'Indice national de mortalité. Il s'agit de la plus grande étude de ce genre à inclure un pourcentage élevé de femmes et de personnes non blanches (29% d'Afro-Américains et 1% de Latinos). Les résultats ont été publiés en ligne dans la revue CANCER.