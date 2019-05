L'exercice physique peut aider les adolescents à dormir plus longtemps et plus efficacement

D'après une nouvelle étude américaine, augmenter son niveau d'activité physique pourrait améliorer la qualité de sommeil des adolescents en l'espace d'une semaine.

Entre le rythme des cours, le stress des examens, le bouleversement hormonal et l'exposition à la lumière bleue des écrans, les ados sont souvent sujets aux troubles du sommeil. Une nouvelle étude publiée dans Scientific Reports souligne toutefois une piste intéressante: l'activité physique.

Des recherches antérieures ont révélé que les personnes qui sont généralement plus actives physiquement ont tendance à dormir plus longtemps et ont une meilleure qualité de sommeil. Cette nouvelle étude vise à déterminer si les changements quotidiens de l'activité physique et du comportement sédentaire peuvent influer sur la durée et la qualité du sommeil des adolescents.

L'expérience a suscité la participation de 417 adolescents originaires de 20 villes des Etats-Unis, tous sélectionnés à partir de cohortes issues d'une étude nationale. Pendant une semaine, les volontaires âgés de 15 ans ont porté des appareils aux poignets et aux hanches destinés à mesurer la qualité de leur sommeil et leur niveau d'activité physique.

"L'un des points forts de cette étude était d'utiliser des dispositifs pour obtenir des mesures précises du sommeil et de l'activité physique au lieu d'interroger les participants sur leur propre comportement, qui peut parfois être biaisé", considère Lyndsay Master, data scientist à l'université de Pennsylvanie et autrice principale de l'étude.



L'appareil fixé à la hanche a mesuré l'activité physique effectuée au cours de la journée et l'appareil de mesure du poignet a enregistré l'heure à laquelle les participants s'endormaient et se réveillaient, ainsi que les différentes phases de leur sommeil (paradoxal ou profond).

Les résultats indiquent une qualité accrue du sommeil.

Pour chaque heure d'activité physique (modérée ou intense) supplémentaire, les adolescents se sont endormis 18 minutes plus tôt le soir même et ont dormi 10 minutes de plus le lendemain matin.

La capacité à entretenir un sommeil dit "réparateur" a également été améliorée à hauteur de 1%, précise l'étude.

A l'inverse, les chercheurs ont constaté que le fait d'être plus sédentaire pendant la journée était associé à une altération du sommeil: les participants se sont endormis et se sont réveillés plus tard mais ont dormi moins longtemps.

"Si nous pouvions encourager les gens à faire plus d'activité physique et à adopter plus régulièrement de meilleurs comportements en matière de santé du sommeil, cela pourrait améliorer leur santé à long terme", estime Lindsey Master.



Les auteurs de l'étude précisent qu'ils vont continuer à suivre les participants jusqu'au début de l'âge adulte, afin de voir comment leur santé liée au sommeil et leurs comportements à risque continuent d'interagir.