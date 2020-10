L'être humain continue d'évoluer : 30% ont une artère supplémentaire dans le bras

Pour leur étude, Lucas et ses collègues Maciej Henneberg et Jaliya Kumaratilake de l’Université d’Adélaïde ont comparé les membres de 80 personnes nées dans la première moitié du 20e siècle. L’artère semble être trois fois plus courante chez les adultes aujourd’hui qu’elle l’était il y a plus d’un siècle ce qui est une découverte surprenante qui suggère que la sélection naturelle favorise ceux qui conservent cet apport sanguin supplémentaire.

L’artère médiane se forme assez tôt dans le développement chez tous les humains, transportant le sang vers le bout du bras pour nourrir nos mains en croissance. Vers 8 semaines, il régresse généralement, laissant la tâche à deux autres vaisseaux – le radial (que nous pouvons ressentir lorsque nous prenons le pouls d’une personne) et les artères ulnaires. Mais cette artère ne disparaît pas toujours, elle reste parfois un mois de plus dans le fœtus et certains naissent même avec.

Ce n’est plus le cas, il reste maintenant de plus en plus présent à la naissance !

Des chercheurs de l’Université Flinders et de l’Université d’Adélaïde en Australie ont remarqué le changement. Lorsque le fœtus est dans l’utérus, une artère descend temporairement au centre de nos avant-bras et disparaît très souvent ensuite au fur et à mesure de la formation du bébé.

De subtils changements dans notre anatomie démontrent à quel point l’évolution peut être imprévisible et continue sans faire de vagues. Le dernier exemple en date est un vaisseau sanguin supplémentaire dans notre bras, ce qui, selon les tendances actuelles, pourrait être monnaie courante dans quelques générations selon cette étude publiée dans le Journal of Anatomy .

On ne se rend pas compte de l’évolution de l’être humain mais il continue d’avancer vers son futur petit à petit. Si nos ancêtres d’il y a quelques siècles étaient plus petits que nous, ils avaient également tous des dents de sagesse, ce qui tend à disparaître de plus en plus.

Une artère qui n’est pas que positive

Une artère médiane pourrait donner aux doigts plus d’adresse et permettre aux avant-bras d’être plus puissants grâce un apport sanguin fiable et plus abondant. Pourtant, sa présence nous expose également à un plus grand risque de syndrome du canal carpien, une condition qui nous rend moins capables d’utiliser nos mains.

Déterminer les types de facteurs qui jouent un rôle dans les processus de sélection d’une artère médiane présente ou non nécessitera beaucoup plus de recherches mais, selon les chercheurs, il est probable que nous continuerons de voir de plus en plus d’artères médianes dans les années à venir : "Si cette tendance se poursuit, une majorité de personnes auront l’artère médiane de l’avant-bras d’ici 2100", explique Lucas.

Aussi petites que soient ces différences et ces évolutions, ces changements micro-évolutionnaires s’ajoutent à des variations à grande échelle qui définissent notre espèce.