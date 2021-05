L'équation du génie existe et, surprise, elle n'inclut pas le QI

Le génie ne dépendrait pas du QI mais de l'impact et de la durée de l'œuvre d'une personne. Cette vision proposée par un professeur de Yale remet en cause une vision idéalisée et innée du talent qui dépendrait des seules capacités cognitives.

Le vrai génie est un philanthrope

Dans "Les habitudes cachées des génies : au-delà du talent, du QI et de l'audace" ("The Hidden Habits of Genius : Beyond Talent, IQ, and Grit-Unlocking the Secrets of Greatness"), l'auteur détaille 14 traits de personnalité que les génies ont en commun dont l'éthique du travail, la résilience, l'originalité, l'imagination enfantine, une curiosité insatiable, la passion, la rébellion, l'obsession ou encore la concentration.

Mais, plus étonnant, celui qui a passé plus de vingt ans à étudier la question a établi une "formule" : G=SxNxD. Elle ne contient ni mesure de l'intelligence, ni mesure de pouvoirs extraordinaires mais une vision philanthropique de l'œuvre de la personne.

Dans sa formule mathématique, G, le génie, équivaut à l'importance (S) de son impact, multiplié par le nombre de personnes touchées (N) et sa durée dans le temps (D).

Autrement dit, plus une œuvre est connue et plus elle s'inscrit dans la durée, plus son auteur sera considéré comme un génie.

Si l'on en croit cette définition, des personnalités telles que Elon Musk ou Bill Gates font partie des happy few, ou encore les chanteuses américaines Lady Gaga ou Dolly Parton. D'autres talents, pourtant remarquables par leur performance, sont exclus, comme le nageur Michael Phelps, moins connu. Il est pourtant le sportif le plus titré et médaillé des Jeux Olympiques.