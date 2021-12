L'épidémie de sida en dix dates clés

Le 5 juin 1981, l'organisme américain de santé publique CDC signale une forme rare de pneumonie chez de jeunes homosexuels californiens. C'est la première alerte sur le sida.

On ignore alors tout de cette maladie, qui n'a pas encore de nom. Les autorités sanitaires rapportent ces mêmes "infections opportunistes" chez des consommateurs de drogues injectables (fin 1981), des hémophiles ayant recours à des transfusions sanguines (mi-1982) et des Haïtiens résidant aux Etats-Unis (mi-1982). On parle alors de maladie des "4H" (homosexuels, héroïnomanes, hémophiles et Haïtiens).

Le terme anglais "aids" ("acquired immune deficiency syndrome") apparaît en 1982. En français : "sida" pour syndrome d'immunodéficience acquise.