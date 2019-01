L'eau en bouteille révélerait les antioxydants du thé vert

De scientifiques américains ont montré que les amateurs de thé vert devraient recourir à de l'eau en bouteille pour profiter des antioxydants, bien qu'ainsi leur boisson devienne plus amère.

Des chercheurs du Department of Food Science de l'Université de Cornell ont recruté plus de 100 consommateurs et ont mené une série de tests.

On a demandé aux participants de déguster du thé noir et du thé vert qui avaient été préparés avec soit de l'eau du robinet, soit en bouteille ou déminéralisée. Comme certains facteurs influencent la goût du thé (la température, le récipient, la durée d'infusion, la quantité de thé), ils ont tous été considérés lors des tests.

Les scientifiques ont par ailleurs mesuré le contenu en gallate d'épigallocatéchine (EGCG), l'antioxydant présent dans le thé.

Leurs résultats, relayés par la revue Nutrients, ont montré que le type d'eau utilisé affectait de manière significative le goût du thé vert. Ainsi, les participants préféraient leur thé vert lorsqu'il avait été préparé à partir d'eau du robinet car il avait un goût plus doux qu'avec de l'eau en bouteille.

En revanche, ce que l'on perdait en goût était gagné côté santé: préparer son thé vert à partir d'eau de source entraîne une double quantité de l'antioxydant EGCG, qui lui donne un goût plus amer.

"Si vous buvez du thé vert pour ses propriétés de santé, vous devriez utiliser de l'eau en bouteille", a expliqué Robin Dando, mais "si vous buvez du thé pour son goût, l'eau du robinet est meilleure".

On notera que les participants ne pouvaient pas faire la différence au goût entre le thé noir préparé avec de l'eau du robinet ou en bouteille, la différence de goût entre les deux étant trop subtile.

Robin Dando pense que les minéraux présents dans l'eau du robinet, comme le calcium, le fer, le magnésium, le sodium et le cuivre, abaissent le taux d'EGCG dans le thé vert.

"L'eau en bouteille (où le calcium ou le magnésium ont été filtrés et où la concentration en fer a été réduite) permet d'extraire l'EGCG plus efficacement", précise Robin Dando.