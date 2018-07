L'application régulière de crème solaire pourrait réduire le risque de mélanome de 40%

L'étude menée par les chercheurs de l'université australienne de Sydney était la première au monde à voir comment l'utilisation de crème solaire pouvait affecter le risque de mélanome chez les adultes australiens âgés de 18 à 40 ans.

Les scientifiques ont consulté des données sur l'utilisation de la protection solaire rassemblées grâce à des entretiens menés auprès de 603 personnes ayant développé un mélanome et 1.088 participants témoins.

Les résultats ont montré que l'application régulière de crème solaire pendant l'enfance et à l'âge adulte était associée de manière significative à un recul du risque de mélanome chez les jeunes adultes de 18 à 40 ans. Ce risque baissait de 35 à 40% chez les adeptes de la crème solaire en comparaison avec ceux qui ne s'en appliquaient que rarement.

Les chercheurs ont trouvé d'autres facteurs associés à l'utilisation de crème, à savoir l'âge, le genre, le niveau d'études, la pigmentation et la fréquence des coups de soleil.

Les adeptes de protection solaire étaient plus susceptibles d'être des femmes à la peau claire, jeunes, d'ascendance britannique ou d'Europe du Nord, ayant fait des études et ayant des antécédents de coups de soleils douloureux, alors que les participants masculins, moins éduqués, plus âgés ou à la peau plus foncée étaient moins susceptibles de s'appliquer de la crème solaire régulièrement.

"Bien que la crème solaire soit largement disponible et recommandée pour se protéger du soleil, l'optimisation de l'utilisation des crèmes solaires reste un défi et des controverses continuent d'être liées à son utilisation", a commenté la chercheuse Anne Cust.

"Cette étude confirme que la crème solaire est une forme efficace de protection solaire, qu'elle réduit le risque de développer un mélanome chez les jeunes adultes."

"On devrait régulièrement appliquer de la crème solaire pendant l'enfance et à l'âge adulte dès qu'on atteint l'indice UV 3, pour réduire le risque de développer un mélanome et d'autres cancers de la peau."

"Certains sous-groupes de population, comme les personnes très sensibles aux coups de soleil ou avec de nombreux grains de beauté, enregistrent un bienfait encore plus grand de l'utilisation de la crème solaire", précise Anne Cust.

Le mélanome est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes australiens âgés de 25 à 49 ans, et c'est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes de 25 à 49 ans, derrière celui du sein.

On note qu'environ deux Australiens sur trois auront un mélanome ou un autre cancer de la peau avant leurs 70 ans.

Les résultats sont parus (en anglais) dans la version en ligne de la revue JAMA Dermatology.