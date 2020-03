L'apnée du sommeil associée à un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer.

Une nouvelle recherche conduite par l'Inserm apporte une preuve supplémentaire que les troubles du sommeil, et en particulier l'apnée du sommeil, pourrait être un signe avant-coureur de la maladie d'Alzheimer. Des recherches médicales antérieures ont montré que l'apparition de la maladie d'Alzheimer, forme la plus courante de démence qui affecte majoritairement les personnes âgées de plus de 65 ans, pouvait être liée à des troubles du sommeil, et plus particulièrement à l'apnée du sommeil.

75% des seniors souffrent d'apnée du sommeil Une équipe de scientifiques de l'Inserm dirigée par Géraldine Rauchs a tenté de mieux comprendre ce phénomène et réalisé une batterie de tests en laboratoire. Pour les besoins de cette étude, 127 participants âgés de plus de 65 ans sans aucun trouble d'ordre cognitif ont été recrutés. En analysant la respiration pendant le sommeil des participants, les chercheurs ont constaté que 75% des volontaires souffraient d'une apnée du sommeil, trouble qui se caractérise par des interruptions répétées et incontrôlées de la respiration pendant le sommeil. En dehors de l'évaluation de leur sommeil via un appareil portatif emporté à domicile, les personnes qui ont accepté de prendre part à la recherche se sont prêtées à plusieurs examens, dont des questionnaires sur la perception de leur santé cognitive et de leur sommeil, des tests pratiques visant à évaluer leurs capacités cognitives et des examens par imagerie cérébrale.