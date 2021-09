L’allergie à l’eau : existe-t-elle vraiment et comment se manifeste-t-elle ?

Quand on parle d’allergie à l’eau, c’est surtout à l’urticaire aquagénique que l’on fait référence. Cette affliction est extrêmement rare, selon un rapport de 2011, il y aurait moins de 100 cas d’urticaire aquagénique rapportés dans la littérature médicale.

La libération des protéines histaminiques inflammatoires peut provoquer des démangeaisons et des éruptions cutanées douloureuses, de l’urticaire et des cloques remplies de pus et aller jusqu’à la fermeture des voies respiratoires. Une fois le corps séché et toute l’eau enlevée, les symptômes disparaissent habituellement au bout d’une heure.

Selon des études, la réaction est déclenchée par contact cutané uniquement (l’eau à l’intérieur du corps n’a aucun impact sur "l’allergie") et se produit quelles que soit la température, la pureté ou la teneur en sel de l’eau en cause.