L'allaitement même de courte durée abaisserait le risque de cancer de l'ovaire.

Par ailleurs, plus les femmes allaitaient, plus leur risque reculait. Ainsi, les femmes qui donnaient le sein au moins 12 mois durant enregistraient un recul de 34% du risque de cancer de l'ovaire.

Les données comprenaient des informations concernant l' allaitement des mères, notamment la durée d'allaitement de chacun de leurs enfants, leur âge quand elles ont commencé et terminé d'allaiter et le nombre d'années depuis la dernière fois qu'elles avaient donné le sein.

Des bénéfices à long terme

L'auteur de l'étude, la professeure Penelope Webb, a aussi souligné que l'allaitement était associé à un risque abaissé de tous types de cancers de l'ovaire, même celui le plus létal : "Le risque de développer un cancer de l'ovaire baissait de 24% chez les femmes allaitantes et même celles qui ne donnaient le sein que trois mois ou moins voyaient leur risque reculer de 18%", a précisé la scientifique.

"Les bienfaits de l'allaitement duraient au moins 30 années après le moment où la mère arrêtait de donner le sein."

"Des études passées avaient établi un lien entre l'allaitement et un risque abaissé de cancer ovarien mais d'autres n'avaient pas trouvé de lien; nous voulions donc l'envisager dans une étude bien plus vaste pour clarifier cette relation", a continué Penelope Webb.

"Les résultats de l'étude montrent un lien entre l'allaitement et un abaissement des taux de cancer de l'ovaire et renforcent les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé sur le fait que les mères devraient exclusivement allaiter au moins six mois si possible et pourraient continuer à le faire en intégrant des aliments complémentaires pendant deux ou trois ans."