L'ail et l'oignon pourraient abaisser le risque de cancer colorectal

De nouvelles recherches chinoises ont montré que la consommation de légumes de la famille "allium", comprenant notamment l'oignon, l'ail et le poireau, pourrait permettre de réduire le risque de cancer colorectal.

Cette étude, menée par des chercheurs de la First Hospital of China Medical University, a pris en compte 833 hommes et femmes atteints de cancer colorectal ainsi que 833 sujets témoins correspondant exactement aux sujets malades (genre, sexe, résidant en ville ou à la campagne).

Les scientifiques ont mené des entretiens en personne avec les participants, consignant les informations nutritionnelles et démographiques les concernant grâce à des questionnaires.

Leurs résultats ont montré que ceux qui consommaient ces légumes en grandes quantités affichaient un risque abaissé de 79% de cancer colorectal en comparaison avec les personnes qui en consommaient peu.

En revanche, la consommation d'ail n'était pas associée à un risque moindre de cancer de la partie descendante du côlon.

"Il est nécessaire de noter que dans nos recherches, on note une certaine tendance: plus on consomme des légumes allium, plus on est protégé", a commenté l'auteur Dr. Zhi Li. "Les résultats ici présents ont apporté un éclairage sur la prévention primordiale du cancer colorectal grâce aux modifications des habitudes quotidiennes qui méritent d'être explorées plus en détail."