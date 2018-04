L'âge de la ménopause affecte-t-il les fonctions cognitives?

Des recherches britanniques laissent penser que lorsque la ménopause débute à un âge plus tardif une légère amélioration de la mémoire pourrait être notée.

Des chercheurs de l'University College de Londres ont suivi les données de 1.315 femmes suivies depuis la naissance (en mars 1946). Ils ont noté l'âge à laquelle leur ménopause commençait et si elle survenait de façon naturelle ou suite à l'ablation des ovaires.

Toutes les participantes ont aussi passé des tests de mémoire verbale et de rapidité cognitive à l'âge de 43 ans, de 53 ans, entre 60 et 64 ans, et enfin à l'âge de 69 ans.

Les chercheurs ont aussi enregistré les prises d'hormones éventuelles, et ont noté des informations concernant leurs capacités cognitives dans l'enfance, concernant leurs années d'études, le tabac et leur profession, autant de données pouvant affecter les habiletés cognitives.

Lors du test de mémoire verbale, les femmes devaient se souvenir de listes de 15 mots et ce, trois fois de suite. A l'âge de 43 ans, les participants se souvenaient en moyenne de 25,8 mots sur 45. A 69 ans, elles se rappelaient en moyenne de 23,3 mots.

Parmi les 846 femmes ménopausées naturellement, les scientifiques ont trouvé que celles qui avaient débuté leur ménopause plus tardivement enregistraient de meilleurs scores de mémoire verbale, se souvenant de 0,17 mot supplémentaire par an. Après avoir ajusté tous les facteurs pouvant affecter la mémoire, la différence était de 0,09 mot supplémentaire par an.

On note cependant que chez les 313 participantes dont la ménopause avait été provoquée par une opération, les chercheurs n'ont pas trouvé de lien entre l'âge au moment de l'opération et les résultats aux tests de mémoire.

Diana Kuh, l'auteur de l'étude a commenté ces résultats en notant que "la différence des scores de mémoire verbale lorsque le début de la ménopause était retardé de 10 ans était infime - les femmes ne se souvenant que d'un mot supplémentaire, mais il est possible que cet avantage pourrait se traduire par un risque réduit de démence plus tard dans la vie. De plus amples recherches et plus de suivi sont nécessaires pour déterminer si cela est le cas".

De plus, l'association entre l'âge des femmes ayant commencé leur ménopause et leurs résultats aux tests de mémoire n'était pas affectée par la prise de traitements hormonaux.

"Cette étude suggère que le processus hormonal tout au long de la vie, et pas uniquement les fluctuations lors de la ménopause, pourrait être associé à une meilleure mémoire", a commenté le professeur Kuh.

"Cette différence pourrait provenir du rôle du récepteur d'oestrogène, qui régule le gène qui code les facteurs neurotrophes, qui aident à consolider le stockage et la formation de la mémoire."

Les résultats de ces recherches sont parus en ligne dans Neurology, la revue spécialisée de l'American Academy of Neurology.