L'addiction au sexe pourrait être liée à "l'hormone du bonheur".

L'hypersexualité se définit par une envie constante d'assouvir des désirs sexuels. S'il ne s'agit pas d'une maladie en soi, on parle néanmoins de "trouble de l'hypersexualité" lorsque ces comportements entraînent de réelles conséquences sur la vie de couple, sociale ou professionnelle de la personne concernée.

Une composante hormonale ?

Les experts s'accordent à dire que bien souvent, un trouble de l'hypersexualité peut se manifester par le besoin de combler un manque affectif ou émotionnel.

Mais une étude suggère que ce phénomène pourrait provenir de l'activité anormalement élevée d'une hormone connue sous le nom d'ocytocine et souvent surnommée "hormone du bonheur".

Pour parvenir à ces conclusions, des scientifiques de l'université Uppsala (Suède) et de l'Andrology/Sexual Medicine Group du Karolinska Institutet (Stockholm, Suède), ont mesuré les profils de méthylation de l'ADN dans le sang de 60 patients atteints de troubles hypersexuels et les ont comparés aux échantillons de 33 volontaires non concernés par le trouble.

Les chercheurs ont également comparé les échantillons prélevés sur 107 sujets, dont 24 avec une dépendance à l'alcool, afin d'explorer une association avec un comportement dit addictif. L'étude a été publiée en 2019 dans Epigenetics.