L'acupuncture peut-elle venir au secours des migraineux ?

Des chercheurs chinois ont montré que des séances d'acupuncture pouvaient réduire les migraines épisodiques, et pouvaient même représenter une alternative efficace aux médicaments.

Les chercheurs ont noté que l'acupuncture permettait de réduire de 1,4 jour par semaine le nombre de jours de migraine en comparaison avec les sujets recevant le placebo entre les semaines 13 à 16. De plus, ils enregistraient 2,1 jours de migraine de moins entre les semaines 17 et 20.

Les participants qui recevaient les séances traditionnelles d'acupuncture enregistraient un recul plus important du nombre de jours de migraine en comparaison avec les sujets qui recevaient le traitement placebo.

Aucun des patients n'avait reçu de séances d'acupuncture avant l'étude, et tous les sujets devaient s'abstenir de prendre des anti-douleur ou d'autres traitements au cours de l'étude. Les chercheurs ont ensuite comparé l'évolution des maux de tête toutes les quatre semaines.

Les participants ont été assignés au hasard : à 20 séances d 'acupuncture manuelle (suivant les points d'acupuncture de la médecine chinoise) ou à 20 séances placebo (avec de fausses aiguilles et ne suivant pas les points d'acupuncture) en plus de leurs soins habituels , ou à uniquement leurs soins habituels, qui comprenaient des conseils quotidiens sur une période de huit semaines

A titre préventif

Les chercheurs reconnaissent certaines limites à leur étude, notamment le fait qu'elle n'ait duré que 20 semaines. C'est pourquoi ils précisent que de plus amples recherches seraient nécessaires. Ils ont cependant ajouté que leurs résultats montrent que l'acupuncture manuelle entraîne une réduction significative de la fréquence des jours de migraine et de maux de tête par rapport au placebo et aux soins habituels.

Ils ajoutent que l'acupuncture "peut être recommandée comme traitement prophylactique" (qui prévient la maladie).

Dans un édito publié en parallèle le l'étude, Heather Angus-Leppan ajoute : "Nous savons désormais que l'acupuncture est un traitement efficace pour les migraines épisodiques". Elle précise que 90% des personnes qui souffrent fréquemment de migraines ne disposent pas de traitement préventif efficace et que "l'acupuncture offre un outil supplémentaire et utile".