L'actrice américaine Ashley Benson dénonce le "fat shaming"

Le fat shaming consiste à humilier et harceler des personnes jugées plus grosses que la norme. Une discrimination que combat l’actrice Ashley Benson, qui en a été victime.

Environ 15% de la population française est obèse. Soit 6,5 millions de personnes. Parmi elles, on dénombre de nombreuses victimes de "fat shaming", qui consiste à humilier les personnes jugées plus grosses que la norme. Une discrimination qu’a connue l’actrice américaine Ashley Benson lors de plusieurs castings. Aujourd’hui, elle prend la parole pour la dénoncer. "Il faut essayer de rester à l'aise avec vous-mêmes, avec votre corps et que vous sachiez ce que vous valez", conseille-t-elle."Tout le monde aura toujours une opinion sur ce à quoi vous devriez ressembler, si vous êtes trop gros, si vous êtes trop maigre, peu importe, il y aura toujours quelqu'un pour vous donner son avis." Et c'est vrai: une étude américaine basée sur le récit de 50 femmes obèses a démontré que celles-ci avaient subi plus de 1.000 moqueries en une semaine.

Dénoncer le culte du corps parfait

Face à ce problème, certaines influenceuses ont décidé de monter au créneau en dénonçant le culte du corps parfait sur les réseaux sociaux comme la Néerlandaise Nienke Kampman ou la comédienne Juliette Katz. "Beaucoup de femmes aujourd’hui concernées par le body shaming sont des mannequins avec des corps si différents et pas seulement des filles maigres. Il y a toutes les formes de corps", explique Ashley Benson. Pour autant, l'actrice estime que l'industrie du show-business met en avant une plus grande diversité de femmes qu’auparavant. "Certaines posent sans être maquillées ou retouchées et c'est vraiment très agréable de voir ça car il n'y a plus un seul look maintenant mais une vraie diversité."