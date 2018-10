L'activité physique aiderait les fonctions pulmonaires même dans les régions polluées

De nouvelles recherches européennes ont montré que l'exercice régulier procurait des bienfaits sur la santé pulmonaire des fumeurs, même lorsqu'ils vivaient dans des villes très polluées.

Cette étude menée par des chercheurs du Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal) visait à savoir si l'exposition à la pollution de l'air pouvait réduire les effets positifs sur le fonctionnement pulmonaire de l'activité physique, à la fois chez les fumeurs et les personnes n'ayant jamais fumé.

Bien qu'une étude précédente menée par les mêmes chercheurs avait déjà montré que l'exercice régulier était associé à une meilleure santé pulmonaire chez les fumeurs, elle n'avait pas analysé l'exposition à la pollution de l'air.

Pour ces nouvelles recherches, les scientifiques ont analysé des données concernant 2.801 non-fumeurs et 1.719 fumeurs de neuf pays européens: Belgique, France, Allemagne, Italie, Norvège, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.

Les participants étaient âgés de 27 à 57 ans en début d'étude et ont été suivis sur une période de dix ans.

Pendant cette période, les participants devaient suivre des tests de spirométrie, qui permettent de mesurer la respiration. Ils ont été classés dans la catégorie actifs s'ils faisaient de l'exercice au moins trois fois par semaine pendant au moins une heure.

L'exposition à la pollution de l'air était estimée en fonction d'une moyenne annuelle de concentration de dioxyde d'azote (NO2), un polluant généré par la circulation, et les microparticules de pollution PM10 et PM2.5, respectivement de 10 et 2,5 microns, qui pénètrent en profondeur dans les poumons.

Leurs résultats ont montré qu'une pratique sportive régulière était associée à un meilleur fonctionnement pulmonaire chez les fumeurs actuels, peu importe le niveau de pollution atmosphérique.

Chez les non-fumeurs, l'activité physique semblait montrer des bienfaits sur la respiration des personnes vivant dans des zones peu ou pas polluées, mais les résultats étaient moins clairs chez les personnes qui vivaient dans des zones urbaines plus polluées.

"Les résultats renforcent le message que l'activité physique est bénéfique pour la santé, notamment pour la santé respiratoire", a commenté Elaine Fuertes, première auteure de la publication. "Cependant, nos données suggèrent que les bienfaits de l'activité physique pourraient être réduits chez les non-fumeurs qui vivent dans des villes où la pollution de l'air est forte. Si cela se confirmait, cela signifierait que les règles visant à contrôler les niveaux de qualité de l'air maximiseraient les bienfaits des politiques de promotion de l'activité physique."

D'autres recherches européennes parues cette année avaient montré que l'exercice pouvait aider à réduire le risque de crise cardiaque même dans les zones moyennement et fortement polluées à cause de la circulation.