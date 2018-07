Journée mondiale contre l'hépatite 2018 : 10 choses à savoir sur la maladie

Après l'épisode de contamination par le virus de l'hépatite C, le patient entre dans la phase aiguë. Durant cette période, 80% des individus infectés ne ressentent aucun symptôme. Après 6 mois d'infection, le patent passe à la phase chronique. Les symptômes les plus fréquents sont alors la perte d'appétit, la douleur musculaire et articulaire, la perte de poids et la fatigue, mais aussi l'insomnie, la nausée, les vomissements, l'urine foncée, les selles grises et la jaunisse.