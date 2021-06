Journée internationale du donut : partagez un donut avec #SmileForDonuts et soutenez la Fédération belge des Banques alimentaires

L’année dernière nous a prouvé que même les actions les plus dérisoires peuvent avoir un impact considérable. Voilà pourquoi la marque de donuts Donut Worry Be Happy lance une action avec des amateurs de donuts dans 8 pays pour essayer de faire la différence.

© Donut Worry Be Happy

Chacun des 8 pays participants a choisi de soutenir sa propre bonne cause locale : Hospitality Action (Royaume-Uni), Úsmev Ako Dar (Slovaquie), Sanus (Croatie), Lykkeliga (Danemark), Armée du Salut (Pays-Bas), Fédération belge des Banques alimentaires (Belgique), Radost Dětem (République tchèque) & Garderies (Pologne).

L’objectif des Banques Alimentaires est d’apporter une aide alimentaire aux personnes dans le besoin en recevant, à titre gratuit, un apport important de produits alimentaires du Fonds Européen d’aide aux plus démunis (FEAD), mais aussi de l’industrie alimentaire, des grandes entreprises de la distribution et des criées, et également en orchestrant différentes collectes de vivres auprès du public.

Donut Worry Be Happy souhaite offrir un moment de joie aux personnes en difficulté en leur permettant de savourer un délicieux donut, tout comme les soldats en 40-45.