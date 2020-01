Jeûner par intermittence pourrait contribuer à prolonger l'espérance de vie.

Des chercheurs américains ont passé en revue plusieurs études menées chez les humains et les animaux afin de déterminer l'efficacité d'un jeûne pour perdre du poids et augmenter l'espérance de vie.

Perdre du poids et vivre plus longtemps?

Mark Mattson, professeur en neurosciences à l'université Johns Hopkins, qui a dirigé l'étude, note deux manières de pratiquer le jeûne intermittent: manger dans un laps de temps compris entre 6h et 8h, puis se priver de nourriture durant les 16 ou les 18 heures suivant la prise du dernier repas. La seconde méthode consiste à jeûner pendant deux jours à la suite et à manger normalement le reste de la semaine.

D'après ces travaux, cette pratique pourrait aider à perdre du poids mais également à faire baisser la tension artérielle et à allonger l'espérance de vie.

Certaines études sur les animaux et les humains ont établi un lien entre cette pratique et une espérance de vie plus longue, une amélioration de la santé cardio-vasculaire et de meilleures facultés cognitives.