Il y aurait eu une épidémie de coronavirus il y a 25.000 ans, selon une étude

Une étude du génome humaine a révélé qu’une épidémie de coronavirus a eu lieu en Asie de l’Est il y a environ 25.000 ans

La constitution génétique des personnes de cette région présente des preuves d’une épidémie, plus précisément dans les pays qui sont aujourd’hui : la Chine, le Japon, la Mongolie, la Corée du Nord et du Sud et Taïwan. Une équipe de chercheurs de l’Université de l’Arizona, de l’Université de Californie à San Francisco et de l’Université d’Adélaïde ont publié leurs conclusions dans la revue Current Biology.

Les coronavirus commencent à être bien connus dans le monde depuis 20 ans puisqu’on dénombre 3 épidémies :

Le SRAS-CoV conduisant au syndrome respiratoire aigu sévère, qui est originaire de Chine en 2002 et a tué plus de 800 personnes ;

Le MERS-CoV menant au syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui a tué plus de 850 personnes ;

Le SARS-CoV-2 menant au Covid-19, qui a tué 3,8 millions de personnes.

Cependant, ce n’est pas la première fois que l’humanité rencontre ce type de virus. En effet, comme l’explique Kirill Alexandrov, co-auteur de l’étude pour ABC : " Tout comme l’étude des cernes d’un arbre nous donne un aperçu des conditions qu’il a connues au cours de sa croissance, le génome humain moderne contient des informations sur l’évolution remontant à des dizaines de milliers d’années."

On sait comme les gènes sont importants dans les épidémies, souvenez-vous qu’une étude révélait que les personnes qui portent un groupe de gènes hérités des Néandertaliens, il y a environ 50.000 ans, ont un risque plus élevé de développer des symptômes graves de Covid-19.