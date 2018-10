Il existe un lien entre le virus de l'herpès et la maladie d'Alzheimer

Le virus de l'herpès (HSV1), responsable de boutons de fièvre, est également un facteur responsable de l'Alzheimer, selon les recherches de la professeure Ruth Itzhaki de l'université de Manchester.

Le virus de l'herpès reste toute notre vie dans nos cellules et neurones. Lorsque l'on est fatigué ou stressé, un bouton de fièvre fait rapidement surface.



La professeure Itzhaki, chercheuse à l'université de Manchester depuis 25 ans, a montré que les boutons de fièvre sont plus fréquents chez les porteurs de la variante de gène "APOE-ε4"; or cette même variante de gène augmente les risques de maladie d'Alzheimer.

Selon la professeure, le virus de l'herpès est à l'origine d'au moins 50% des cas de maladie d'Alzheimer.

Dans ses recherches, elle a découvert que le HSV1 provoque des dépôts de plaques de protéines entre les neurones, caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. D'après la professeure, les traitements antiviraux peuvent stopper l'accumulation de ces plaques autour des cellules infectées.





A partir de ces recherches, quelques pays, comme Taïwan, ont décidé d'étudier leur population au peigne fin. A Taïwan, 99,9% de la population est inscrite dans une base de données nationale. En 2017-2018, trois études ont été publiées à propos de la sénilité de la population taïwanaise, la maladie la plus importante étant Alzheimer.

Les résultats de ces études ont montré qu'il existe une corrélation entre les personnes infectées par le virus HSV1 et celles atteintes par Alzheimer. Ces études ont également montré que la prise d'un traitement antiviral contre l'herpès sur des sujets infectés, développant une sénilité, a réduit le développement de cette dernière.