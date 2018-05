Hypertension: des études pour réguler la maladie

Voici un tour d'horizon d'études récentes qui se sont intéressées à la maladie, en vue de prévenir, réduire ou contrôler une trop forte tension artérielle pouvant entraîner un risque accru de crises cardiaques et d'AVC.

Manger plus de yaourts Manger plus de yaourts - © jenifoto - Getty Images/iStockphoto Des recherches américaines parues cette années montrent que les yaourts permettent de réguler l'hypertension. Après avoir suivi plus de 55.000 femmes et 18.000 hommes souffrant tous d'une trop importante pression artérielle, les chercheurs en ont conclu que la consommation de plus de deux portions de yaourts par semaine était associée à une réduction de 30% du risque de crise cardiaque chez les femmes et de 19% chez les hommes, en comparaison avec les personnes qui ne mangeaient qu'une portion de yaourt par mois. De plus, les sujets féminins enregistraient un risque abaissé de 17% de maladie ou d'attaque cardiaque et les hommes voyaient ce même risque reculer de 21%.

Les bienfaits de l'allaitement Les bienfaits de l'allaitement - © evgenyatamanenko - Getty Images/iStockphoto Une étude menée par des chercheurs américains et sud-coréens a montré que les femmes qui allaitaient longtemps étaient moins susceptibles de souffrir d'hypertension après la ménopause. Après s'être intéressés à 3.119 femmes post-ménopausées, toutes non fumeuses, les scientifiques ont trouvé que le risque d'hypertension reculait sensiblement lorsque les femmes avaient allaité longtemps. Ils ont cependant noté que l'allaitement n'était d'aucun secours pour réduire l'hypertension des femmes obèses.

Le sauna, l'atout anti-hypertension Le sauna, l'atout anti-hypertension - © Malkovstock - Getty Images/iStockphoto L'une des manières les plus simples et agréables d'améliorer sa tension artérielle serait d'aller souvent au sauna, à en croire une étude de l'Université d'Eastern Finland. Après avoir suivi 1.621 hommes âgés de 42 à 60 ans pendant une durée moyenne de 22 ans, les scientifiques ont trouvé que les sujets qui fréquentaient un sauna 2 à 3 fois par semaine faisaient reculer leur risque d'hypertension de 24% par rapport à ceux qui n'y allaient qu'une fois par semaine. De plus, les personnes qui appréciaient ces bains de chaleur sèche 4 à 7 fois par semaine enregistraient un risque abaissé de 46%.