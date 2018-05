Hypertension: 6 facteurs de risque modifiables

Traquer le sel

Traquer le sel - © art-4-art - Getty Images

Côté alimentation, la règle d'or consiste à contourner le sel, facteur numéro un de l'hypertension. Il faut garder en tête la juste dose, soit 1 g par portion et éviter de dépasser 6 à 8 grammes par jour. Ainsi, si le plat dépasse les 2 g pour 100 g, il est trop salé. A la maison, les épices et les herbes aromatiques peuvent agréablement remplacer le sel. Les aliments riches en calcium, magnésium et potassium permettent de réguler la tension artérielle et réduire les méfaits du sel. Dans le top 10 des plus riches, on retrouve les lentilles, les poissons gras, les pruneaux, les fruits secs, les légumes verts, les bananes et le chocolat noir.