Heure d'hiver ou d'été: laquelle choisir?

La Commission européenne a proposé en septembre 2018 une nouvelle directive qui mettrait fin à ces changements, qui impliquent d'avancer sa montre d'une heure en mars et de la reculer d'une heure en octobre, et permettrait aux États membres de choisir leur fuseau horaire .

Le changement d'heure a été instauré en France en 1976, après le choc pétrolier, dans le but de limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), qui avait lancé en 2006 une étude d'évaluation des impacts énergétiques du régime d'heure d'été, actualisée en 2009, "le changement d'heure permet des économies d'énergie et de CO2 réelles mais modestes , pour un coût quasi-nul de mise en œuvre".

Agriculture

Le monde agricole, calé sur le soleil, penche plutôt pour l'heure d'hiver. "Durant les moissons, en plein été, on a un décalage de deux heures avec l'heure solaire. Du coup, on démarre plutôt tard et on est obligé parfois de finir de nuit", expliquait Luc Smessaert, membre de la commission changement climatique à la FNSEA. Le changement d'heure peut aussi être un moment de stress pour les animaux et leurs éleveurs.