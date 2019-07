Hépatite: comment se prémunir de la maladie?

Les hépatites virales B et C touchent 325 millions de personnes à travers le monde et causent 1,4 million de décès chaque année. C'est la seconde maladie infectieuse la plus létale après la tuberculose. Elle est pourtant évitable et soignable, et dans le cas de l'hépatite C, elle est même curable.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s'est fixé comme thème cette année "Investir pour éliminer l'hépatite" pour que le public et les dirigeants jouent tous leur rôle. Voici quelques façons pour contribuer à la lutte contre cette maladie, qui provoque une inflammation du foie.