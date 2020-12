Handicaps invisibles au travail : le casse-tête de la dyslexie.

Relire un mail une bonne dizaine de fois avant de l'envoyer, besoin de comprendre tous les tenants et aboutissants d'une consigne, perdre le fil en réunion si on reçoit trop d'infos... Voilà à quoi peut ressembler le quotidien d'une personne dyslexique au travail. Ce handicap invisible est souvent abordé à travers le prisme des enfants et de l'apprentissage scolaire. Mais la dyslexie fait encore l'objet de stigmatisations chez les adultes, en particulier dans le monde du travail.

Valérie Delande insiste sur ce point. "La première source de stigmatisation au travail, c'est l'orthographe. Mais les personnes dyslexiques peuvent être pointées du doigt pour bien d'autres raisons : leur hiérarchie peut par exemple les juger "pas assez rapides" ou "trop sensibles" . Beaucoup de dyslexiques se disent d'ailleurs épuisés par la compétition dans les entreprises et estiment devoir se battre deux fois plus que les autres pour apprendre."

Or la dyslexie est en réalité bien plus complexe. Elle peut par exemple se manifester par un souci du détail hors du commun, une mémoire à court terme ou encore une grande sensibilité.

On résume souvent la dyslexie aux fautes d'orthographe et à une difficulté pour s'exprimer.

Fabienne, 56 ans, est formatrice et conceptrice de " mind maps " (méthode visuelle permettant de structurer sa mémoire et ses pensées grâce à des cartes). Elle a été diagnostiquée dyslexique et dysorthographique à l'âge de 40 ans. "Je me souviens qu'à l'école, c'était déjà très difficile. J'avais des problèmes de concentration, de mémoire et aussi d'orthographe. Un jour, alors que je démarchais un potentiel client par mail, celui-ci m'a répondu en me proposant de me donner des cours de français !", nous raconte-t-elle.

Autocensure, manque de compétences, mauvaise volonté...

Après des études dans le domaine de l'audiovisuel, Shadia (qui travaille désormais dans une coopérative) a décroché un emploi dans l'univers de la télévision. Si son job nécessitait principalement des compétences techniques, elle a fini par le quitter après un burn-out, plus ou moins directement lié à sa dyslexie.

"Il m'arrivait de poser des questions à mes supérieurs si je ne comprenais pas certaines choses qu'on me demandait de faire. Leurs réactions étaient parfois violentes. On me reprochait de me mêler de choses qui ne me concernaient pas. Mais moi, j'avais besoin d'une vision globale pour comprendre les tâches qu'on me confiait. J'ai souvent l'impression d'analyser un problème 'à l'envers'. Je procède systématiquement d'une manière différente que ce qu'on attend ! Du coup, on pense que je n'ai pas compris la consigne", ajoute-t-elle.

Les expériences respectives de Fabienne et de Shadia illustrent une tendance fréquente à interpréter l'attitude d'une personne qui choisit de procéder différemment dans sa manière de travailler comme de la "mauvaise volonté" ou encore un "manque de compétence".

Des phénomènes stigmatisants qui desservent non seulement les personnes dyslexiques mais aussi les entreprises, considère Valérie Delande. "Les dyslexiques ont de nombreuses qualités, qui les rendent précieux pour les entreprises. Leurs capacités à écouter les autres, leurs valeurs humaines, leur sens du détail et de l'analyse pourraient vraiment faire avancer les équipes. Sans parler de leurs immenses capacités d'adaptation et de résilience, liées aux années de difficultés qu'ils rencontrent depuis l'enfance."