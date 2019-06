Grossesse: la consommation d'alcool a des conséquences dès les premières semaines

Des médecins australiennes ont réalisé des expériences sur des rats de laboratoire afin de déterminer si le fait de boire de l'alcool peut avoir des conséquences sur la formation de l'embryon et du placenta.

Si les dangers pour le fœtus d'une consommation d'alcool sont avérés, qu'en est-il pendant les premières semaines de grossesse? D'après ces recherches publiées dans la revue scientifique Development, la consommation d'alcool pendant la grossesse peut être liée à une mauvaise croissance du placenta.

Ces effets délétères se poursuivent, pouvant entraîner des conséquences sur le développement du fœtus, ainsi qu'un faible poids à la naissance du bébé.

Pour parvenir à ces conclusions, des chercheuses de l'université de Queensland (Australie) ont étudié des rats femelles en gestation, à qui elles ont administré un régime liquide composé à 12,5% d'éthanol (alcool), entre quatre jours avant et quatre jours après la conception.



"Nous voulions savoir si une exposition précoce à l'alcool pouvait affecter le développement de l'embryon précoce et du placenta. À l'aide d'un modèle de rat, nous avons évalué la capacité de l'embryon à s'implanter dans l'utérus et, plus tard, la capacité des vaisseaux sanguins à se former dans le placenta", explique la Dre Jacinta Kalisch-Smith, co-autrice de l'étude.



Grâce à cette approche, les scientifiques ont pu étudier les changements qui se produisent tout au long de la gestation du rat et ont constaté que même une exposition précoce à l'alcool limitait la croissance et la fonction du placenta.



Les embryons des rats femelles étaient particulièrement sensibles, avec une réduction de 17% de leur taille habituelle et une chute de 32% de la formation des vaisseaux sanguins, limitant ainsi la capacité du placenta à transporter les nutriments.

"La prochaine étape de ce projet consiste à déterminer si la supplémentation en éléments nutritifs peut réduire ou même prévenir les effets néfastes de l'exposition à l'alcool", précise Jacinta Kalisch-Smith.