Grossesse : attention à l'hypertension en cas d'importante prise de poids

Une vaste étude internationale a montré qu'une forte prise de poids pouvait augmenter les risque de pré-éclampsie chez la femme qui donne naissance pour la première fois.

Des chercheurs de l'Université de Colombie Britannique (Canada), du Karolinska Institutet et Uppsala University (Suède) et de l'Université de Pittsburgh (Etats-Unis) se sont intéressés aux effets de la prise de poids au cours de la grossesse sur la pré-éclampsie, une maladie fréquente de la grossesse, associée à une hypertension artérielle et à l'apparition de protéines dans les urines.

La pré-éclampsie se manifeste en général après 20 semaines de grossesse et peut entraîner de graves complications, et même le décès des mères et des enfants à naître.

Bien que le fait de souffrir d'obésité avant de tomber enceinte est connu comme étant un facteur de risque pour ce trouble, des recherches précédentes sur le sujet n'avaient pas réussi à le prouver de manière fiable, comme l'a rappelé le Dr. Jennifer Hutcheon, en charge de ces nouvelles recherches.

Pour cette nouvelle étude, l'équipe scientifique a analysé des données concernant 62.705 Suédoises primipares et a suivi leur prise de poids tout au cours de leur grossesse.

L'équipe a aussi noté lorsque les sujets développaient une pré-éclampsie et à quel moment, avant le terme (<34 semaines ou entre 34 et 36 semaines), ou à terme (≥37 semaines).

4,4% des femmes étudiées ont développé une pré-éclampsie, mais les chercheurs ont surtout noté que le risque de développer cette maladie augmentait en même temps que la prise de poids.

Ils ont par ailleurs noté qu'une forte prise de poids pendant la grossesse était plus souvent liée à des pré-éclampsies à terme (après 37 semaines de grossesse), plutôt qu'à celles plus graves qui se déclarent plus tôt pendant la grossesse.

De plus, le risque était plus prononcé chez les femmes qui affichaient un poids moindre en début de grossesse que celles qui étaient déjà en surpoids ou obèses.

En France, l'INPES conseille "une prise de poids d'environ 12 kg, cela favorise une grossesse et un accouchement sans complications. Mais cette prise de poids n'est qu'une moyenne et peut être variable en fonction de la corpulence avant grossesse", peut-on lire sur le site de l'Institut français, qui recommande d'adapter la prise de poids en fonction du poids de départ.

Dix millions de femmes à travers le monde développent une pré-éclampsie chaque année. Environ 76.000 femmes enceintes et 500.000 bébés en meurent, selon des chiffres de la Preeclampsia Foundation.

Cette étude a été relayée (en anglais) par la revue de l'American Heart Association Hypertension.