Gros bébés chez les cadres, enfants en surpoids chez les ouvriers

Les enfants de cadres ont plus de chances d'être de gros bébés, mais les enfants d'ouvriers sont plus souvent en surpoids dès l'âge de six ans, montre une étude du ministère de la Santé français.

Les données recueillies auprès de 20.000 enfants "majoritairement nés en 2007" mettent en évidence une relation entre poids de naissance et classe sociale, d'après cette étude intitulée "Poids à la naissance et origine sociale: qui sont les enfants les plus exposés au surpoids et à l'obésité?"

Chez les cadres, 8% des bébés pèsent plus de 4 kg et 5,5% moins de 2,5 kg. À l'inverse, chez les ouvriers, ils sont seulement 5,7% à dépasser 4 kg, contre 8,7% en-dessous de 2,5 kg. Pour l'expliquer, l'auteure de l'étude, Muriel Moisy, rappelle quelques facteurs de risques d'accouchement prématuré ou de faible poids du bébé: suivi médical insuffisant, emploi éprouvant, faible niveau d'études, consommation d'alcool et de tabac, etc.

À six ans, la relation entre poids et classe sociale s'inverse.

Chez les enfants de cadres, 1,3% seulement souffrent d'obésité et 5,9% de surpoids. Chez les ouvriers, ils sont respectivement 5,8% et 9,8%. Par exemple, "31% des enfants d'ouvriers nés à 4 kilogrammes ou plus, contre seulement 13% des enfants de cadres dans le même cas, sont en surcharge pondérale en grande section de maternelle", a souligné l'étude.

"Les habitudes de vie favorisant le surpoids sont plus répandues chez les ouvriers", justifie l'auteure, citant l'absence ou l'irrégularité du petit-déjeuner et le temps passé devant un écran. Mais elle précise que ce ne sont pas les seuls facteurs.

Cette enquête de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation (Drees) et des statistiques recèle une bonne nouvelle: "la prévalence de la surcharge pondérale à 5-6 ans a plutôt diminué", en tombant à "moins de 12% en 2013", contre "plus de 14%" en 2001.