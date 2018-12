Grippe: les personnes très obèses et les femmes enceintes risquent plus de complications

De nouvelles recommandations américaines émanant de l'Infectious Diseases Society of America (IDSA) conseillent aux personnes à fort risque de complications de la grippe saisonnière, en particulier les femmes enceintes et les sujets extrêmement obèses, de rapidement se soigner dès l'apparition des premiers symptômes.

Les recommandations concernant la grippe saisonnière, parues dans Clinical Infectious Diseases, identifient plusieurs catégories de personnes à risques: les femmes enceintes et celles qui ont récemment accouché, les personnes très obèses affichant un IMC de 40 ou plus, les jeunes enfants de moins de deux ans, et les résidents des homes pour seniors. Ces groupes de personnes enregistrent un risque accu de complications en cas de grippe, voire un risque de décès.

Il faut aussi ajouter les personnes atteintes d'une autre maladie ou celles suivant un traitement médical, comme par exemple les jeunes de moins de 19 ans sous aspirine sur le long terme, les personnes atteintes de troubles chroniques comme l'asthme, d'une infirmité motrice cérébrale, d'épilepsie, ayant souffert d'un AVC, d'une crise cardiaque ou d'une maladie du foie ou des reins, d'un cancer ou les personnes atteintes du VIH ou du sida.

Les nouvelles recommandations conseillent à ces personnes à risque qui souffrent des premiers symptômes de la grippe de commencer un traitement antiviral le plus rapidement possible. Si les personnes à fort risque attrapent la grippe, il faut qu'ils se rendent immédiatement chez un spécialiste.

"La grippe peut être grave, surtout chez les personnes à fort risque", a expliqué le professeur Timothy M. Uyeki, du comité ayant édité ces recommandations.

"La vaccination est la meilleure manière de prévenir la grippe mais elle n'est pas 100% efficace. Les personnes à fort risque doivent être encouragées à immédiatement consulter un médecin si les symptômes apparaissent pendant la saison de la grippe."

Les symptômes les plus fréquents de la grippe sont la fièvre, la toux, les douleurs musculaires, les frissons et les maux de gorge. Certaines personnes peuvent aussi souffrir de maux de tête et de douleurs à la poitrine.

"Les individus à haut risque qui sont hospitalisés à causes de complications liées à la grippe courent un risque accru d'infections bactériennes graves" a commenté Andrew T. Pavia, en charge du même comité d'experts.

L'année dernière, la grippe a touché environ 49 millions de personnes aux Etats-Unis, 960.000 ont été hospitalisées et 79.000 personnes sont décédées.