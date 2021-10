Fumera-t-on toujours des cigarettes dans dix ans ?

Se dirige-t-on vers un monde sans tabac ? Gouvernements et sociétés de l'industrie du tabac comme Philip Morris ont multiplié cette année les annonces et les mesures contre la cigarette. A mesure que le regard de la société évolue sur ce sujet, il entraînera peut-être dans quelques années la désuétude de la cigarette, qui provoque la mort de 8 millions de personnes dans le monde chaque année.

Outre le prix, si l 'image sociale renvoyée par la cigarette changeait, que se passerait-il ? Certains signaux faibles laissent imaginer que la cigarette pourrait disparaître de nos modes de vie dans les prochaines années. Et si doucement, on se dirigeait vers un monde sans tabac ?

C'est la voie vers laquelle la Nouvelle-Zélande souhaite se diriger. En avril 2021, le gouvernement mettait en ligne une consultation citoyenne pour que le pays se détache de sa consommation de tabac d'ici 2025. Près de 5.100 personnes ont participé entre le 15 avril et le 31 mai 2021. Les résultats sont en cours d'analyse et devraient déboucher sur un rapport proposant des lignes directrices. L'idée de la Nouvelle-Zélande serait d'interdire la vente de cigarettes à toutes les personnes nées à partir du 1er janvier 2004 et de créer ainsi d'ici 2025 toute une nouvelle génération de non fumeurs, ou du moins avoir moins de 5% de fumeurs.

Plus récemment - et plus étonnant : Jacek Olczak, le patron de Philip Morris annonçait en juillet dernier dans une interview au Sunday Telegraph vouloir d'un monde sans tabac d'ici 2030.

"Nous pouvons désormais envisager un monde sans cigarettes. Et plus tôt cela se produira, mieux ce sera pour tout le monde."

Le lendemain, dans une nouvelle interview, donnée au Mail on Sunday, le PDG disait vouloir arrêter de vendre du tabac au Royaume-Uni et que celui-ci allait "disparaître" d'ici "dix ans maximum" dans le pays.

Même effet d'annonce au Japon quelques mois plus tôt. Jacek Olczak annonce que le groupe Philip Morris va retirer du marché nippon les cigarettes d'ici 10 à 15 ans. Il confiait au média Nikkei Asia : "Si vous aviez un effort coordonné entre les différents ministères au Japon - y compris les ministères de la Santé et de l'Industrie - je pense que vous pourriez faire du Japon un pays sans fumée d'ici 10 ans".