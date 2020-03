Fumer uniquement en début de grossesse n'est pas sans risque pour l'enfant à naître

Des chercheurs européens ont montré que bien que les mères qui arrêtaient de fumer au cours de leur premier trimestre de grossesse abaissaient leur risque d’effets néfastes sur l’enfant à naître, cela ne semblait pas suffire pour protéger les bébés d’un poids plus faible à la naissance et d’un tour de tête plus limité.

Une étude à grande échelle

Cette nouvelle étude, menée à l’Université d’Eastern Finland, a pris en compte 1,38 million de couples mère-enfant en Finlande et a enregistré la taille et les proportions corporelles des nouveau-nés lorsque les mères n’avaient fumé qu’au cours du premier trimestre de grossesse ou tout au cours des neuf mois.

Leurs résultats, repris par le BMJ Open, ont montré que le fait de fumer enceinte était lié à une plus forte réduction de la taille corporelle et de la circonférence de la tête des bébés à la naissance, ce qui changeait les proportions corporelles.

Le premier trimestre a de l’importance

Bien que les effets de la cigarette sur les proportions corporelles étaient légèrement plus faibles lorsque les mères arrêtaient de fumer au cours du premier trimestre de grossesse, les nouveau-nés qui étaient exposés à la fumée maternelle au cours de cette période de temps limitée enregistraient une croissance restreinte des trois mesures (poids de naissance, longueur du corps et tour de tête) et enregistraient des proportions corporelles anormales.

Les scientifiques notent que leurs résultats montrent que le début de grossesse reste "une fenêtre d’exposition sensible".

Les chercheurs ont par ailleurs trouvé que le potentiel de réparation des troubles causés au fœtus en début de grossesse était limité.

Fumer n’est pas sans conséquence

"Fumer au cours de la grossesse est relativement fréquent. Dans cette étude, 84,5% des femmes étaient non-fumeuses et 3,5% avaient arrêté de fumer au cours du premier trimestre, mais 12% avaient continué après le premier trimestre", a expliqué la chercheuse Isabell Rumrich.

"Notre étude souligne l’importance d’arrêter de fumer avant la grossesse, étant donné que même le fait de ne fumer qu’en début de grossesse peut avoir des effets dévastateurs sur la santé sur le long terme de l’enfant à naître", a jouté le professeur Rumrich.

L’équipe scientifique souligne par ailleurs que le tabac contient des milliers de produits chimiques qui peuvent traverser le placenta, et potentiellement affecter le développement des organes (dont le cerveau) et l’oxygénation du fœtus.